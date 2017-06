Meisje (17) betrapt op diefstal in winkel

Publicatie: do 08 juni 2017 09.29 uur

DRACHTEN - Een zeventienjarig meisje uit woensdagmiddag betrapt in een winkeldiefstal in de H&M aan de Noorderbuurt in Drachten. Ze probeerde een riem, handtas en paraplu mee te nemen zonder te betalen.

De dievegge werd betrapt en ze is overgedragen aan de politie. Ze werd door agenten meegenomen naar het bureau.