Winkeldief verstopt schoenen op zijn rug

Publicatie: wo 07 juni 2017 15.45 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige bewoner van het Drachtster azc is woensdag bij verstek veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een week. De man heeft op 13 februari bij de Aldi in Drachten sneakers en een paar sokken gestolen. De man werd aangehouden voor de diefstal van de sokken. Toen hij gefouilleerd werd, bleek dat hij op zijn rug en onder zijn jas een paar sneakers had verstopt.

De man beweerde dat hij de sportschoenen bij een ander Aldi-filiaal had gekocht. Het bonnetje was hij kwijt. De schoenen bleken echter gestolen te zijn bij hetzelfde filiaal als waar de sokken vandaan kwamen. In dezelfde Aldi werd een lege verpakking aangetroffen met dezelfde maat als de sneakers die de verdachte bij zich had. De man is nog maar net in Nederland. Omdat hij nog geen strafblad had, kreeg hij een voorwaardelijke celstraf.