Afspraken na contractbreuk 'Drachtstervaart'

Publicatie: wo 07 juni 2017 15.20 uur

DRACHTEN - Vastgoedontwikkelaar VanWonen en de gemeente Smallingerland gaan afspraken maken over het afronden van de eerste fase van In de Luwte en de Parkhaven in Drachten. In 2015 kwam de realisatie, dat deel uitmaakt van het project Drachtstervaart, stil te liggen. Het contract met de toenmalige ontwikkelaar Vastgoed Noord Ontwikkeling en Realisatie BV (VGN), onderdeel van het Wind-concern, werd namelijk ontbonden.

Het concern kon contractuele verplichtingen niet of niet op tijd nakomen. Rekeningen werden niet betaald en de gemeente schrok van de uitkomsten van een financieel onderzoek naar het bedrijf. Andere plandelen, zoals Waterlandhof en In de Luwte 2, zijn in de tussentijd wel succesvol in ontwikkeling.

Nog voor de zomer hoopt gemeente Smallingerland overeenstemming te krijgen met VanWonen over de realisatie van 175 woningen en de ontwikkeling van de Parkhaven. Het gaat dan vooral om de financiële kaders van het project. Wel is er al een intentieverklaring door zowel de gemeente als de ontwikkelaar getekend. Mogelijk wordt het plan gefaseerd uitgevoerd.