Interpellatiedebat over Taxi Waaksma

Publicatie: wo 07 juni 2017 15.18 uur

DOKKUM - De fracties van VVD en Dongeradeel Sociaal hebben een interpellatiedebat met Pytsje de Graaf aangevraagd over de aanbesteding van de mobiliteitscentrale in Noordoost Friesland. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de rechter eind vorige week over taxibedrijf Waaksma.

Vanwege de fouten die in de aanbesteding gemaakt zijn, hebben de betrokken gemeentes inmiddels besloten de aanbesteding opnieuw te doen. De fracties van VVD en Dongeradeel Sociaal willen onder andere weten wat de financiële consequenties van die nieuwe aanbesteding zijn en wat de risico's zijn van schadeclaims door de bedrijven die de aanbesteding in eerste instantie gegund hadden gekregen.

Daarnaast willen zij De Graaf bevragen op haar rol en functioneren in deze hele zaak. De Graaf is niet alleen vervoerswethouder in Dongeradeel, zij is ook verantwoordelijk wethouder voor Netwerk Noordoost, het samenwerkingsverband van gemeentes in Noordoost Friesland die de mobiliteitscentrale willen starten.

Het interpellatiedebat is aangevraagd voor de raadsvergadering van 29 juni.