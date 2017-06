Buitenstvallaat als 'Gezicht van Drachten'

Publicatie: wo 07 juni 2017 14.40 uur

DRACHTEN - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Smallingerland heeft een voorbereidingskrediet van 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Buitenstvallaat / Gaastereiland. Volgens de 'Visie Waterfront' moet dit gebied het gezicht van Drachten worden, als 'oostelijke poort naar de Friese Meren'.

Het gaat globaal om het ontwikkelen van recreatieve vaarroutes en vaarwater in het gebied. In het uitvoeringsprogramma is het financiële kader voor dit project indicatief bepaald tussen de 3,3 en 4,1 miljoen euro. Door verbeteren van de doorvaart moet het Buitenstvallaat, met de oude werf en de sluis, terug in beeld komen als het silhouet van Waterfront Drachten.

In de plannen wordt gedacht aan het beleefbaar maken van de sluis en historisch Buitenstvallaat door het plaatsen van zitgelegenheid en informatie. De bestaande brug moet vermoedelijk worden verhoogd of er moet een eenvoudige ophaalbrug voor in de plek komen. Ook zou Watersportcentrum De Drait kunnen worden opgewaardeerd met bijvoorbeeld horeca, verblijfsaccommodatie en het verbeteren van lig- en passantenplaatsen. Daarnaast wordt er gedacht aan een buitenmuseum, watertaxi en het verdiepen van het vaarwater tussen De Veenhoop en Drachten.

In september moeten de ontwerpsessies plaatsvinden. Dan zullen ook verkennende gesprekken met vastgoedeigenaren en initiatiefnemers worden gestart. Als dat vlot loopt kan een jaar later de planologische procedure worden gestart. De vijftigduizend euro is nodig om diverse onderzoekskosten te dekken. Hierbij gaat het om onder andere om ecologisch onderzoek, advisering op het vlak van toeristisch-recreatieve functies, verkeerskundig onderzoek, bodemonderzoek, civieltechnische doorrekeningen en de kosten van het organiseren van bijeenkomsten.