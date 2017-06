Buitenposter dreigt bloemenbezorger met een mes

Publicatie: wo 07 juni 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Tot twee keer toe bedreigde een 44-jarige inwoner van Buitenpost iemand met een mes. Op 13 februari had de man een bloemenbezorger een stanleymes onder de neus gehouden. De Buitenposter zegt woensdag bij de politierechter in Leeuwarden dat hij een week eerder was klemgereden door het busje van de bezorger. 'Ik prik je lek, heb ik gezegd', erkent de verdachte. De gebeurtenis maakte nogal wat indruk op de bezorger.

Iemand van Slachtofferhulp spreekt namens hem en zegt dat het 'een grote, stevige man' is, die desondanks niet op de zitting wil komen, om een confrontatie met de Buitenposter te vermijden. De man wil wel 250 euro smartengeld. Een tweede slachtoffer wil meer geld zien, namelijk 400 euro. Op 10 mei was het weer misgegaan. Opnieuw had de verdachte in zijn woonplaats iemand met een mes bedreigd. Over dit geval zegt hij dat het 'in een waas' is gebeurd. Hij had de ander ook nog een kopstoot gegeven.

Eigenlijk was er geen aanleiding om iemand te bedreigen, erkent de verdachte. Het slachtoffer kwam waarschijnlijk te dicht in de buurt en vormde zo een bedreiging voor de Buitenposter, die de nodige psychische problemen heeft. Hij heeft last van schizofrenie, de slachtoffers kwamen wellicht letterlijk te dichtbij, in zijn comfort zone. Hij had een paar biertjes gehad. Verder gebruikt hij speed en blowt hij regelmatig. Toch wel enigszins verontrustend, vindt de rechter.

De rechter verlengt het toezicht van de verslavingszorg, zoals de officier van justitie heeft voorgesteld. De rechter gaat niet mee in het voorstel van de advocaat om de Buitenposter vanwege zijn geestelijke gesteldheid verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. 'Ik vindt dat u volledig verantwoordelijk bent', aldus de rechter. Hij legt een werkstraf op van 120 uur waarvan de helft voorwaardelijk.

De verslavingszorg krijgt de opdracht om een verzoeningsgesprek tussen de bloemenbezorger en de verdachte te organiseren. De bezorger krijgt 150 euro smartengeld. Aan het andere slachtoffer moet de Buitenposter 200 euro betalen. De rechter adviseert de verdachte om in zijn eigen belang voortaan zijn dorpsgenoten te groeten, in plaats van te bedreigen. 'Voor je het weet loopt iedereen in Buitenpost met een boog om je heen'.