Drie inbraken in centrum van Drachten

Publicatie: wo 07 juni 2017 11.49 uur

DRACHTEN - Twee winkels en een restaurant in Drachten zijn het doelwit geworden van inbrekers. De (pogingen tot) inbraken vonden plaats in de nacht van dinsdag op woensdag.

Een sportwinkel op de Noorderbuurt werd rond 4.15 uur bezocht door het dievengilde. Een deur werd geforceerd om binnen te komen. De politie kon dankzij het alarm snel ter plaatse zijn maar er was niemand meer bij de winkel. Mogelijk is men niet eens in de winkel geweest. Dezelfde nacht ontdekten de agenten ook een geforceerde deur van een telefoonwinkel op de Kleine Beurs. Men is hier wel binnen geweest maar de politie wist woensdagochtend nog niet of er ook iets gestolen was.

Verder is er dezelfde nacht ingebroken bij een chinees restaurant op de Burgemeester Wuiteweg in Drachten. Hierbij is een raam vernield. Bij deze inbraak is er een hoeveelheid klein geld en een laptop weggenomen.