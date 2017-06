Alle stukken Caparis-conflict openbaar

Publicatie: wo 07 juni 2017 11.41 uur

DRACHTEN - Alle informatie van gemeente Smallingerland, die direct of indirect te maken hebben met de afbouw van Caparis, worden aan de ondernemingsraad (OR) van de sociale werkvoorziening beschikbaar gesteld. De OR beroept zich op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Het college van burgemeester en wethouders stemt met het verzoek in.

Door het beschikbaar stellen van de stukken moet er ook juridisch gezien duiding worden gegeven aan de discussies rondom Caparis. Al maanden is de sociale werkvoorziening voer voor debat. Deelnemende gemeenten zijn het niet eens over de manier van afbouw, taakgebieden worden teruggehaald naar de eigen organisatie en ook bestuurlijk heeft het binnen Caparis flink gerommeld. Inmiddels koerst Caparis wel af op een doorstart, waarmee er mogelijk een einde komt aan het conflict.

De OR had al meerdere malen een verzoek ingediend alle notulen en verslagen over de herstructurering van 2015 tot heden te ontvangen. Die is inmiddels op het bordje van de acht in Caparis deelnemende gemeenten terecht gekomen. Smallingerland stemt er nu mee in.