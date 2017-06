Auto te water langs Lauwersmeerweg in Buitenpost

Publicatie: di 06 juni 2017 18.05 uur

BUITENPOST - Een automobilist is dinsdag rond 17.45 uur te water geraakt langs de Lauwersmeerweg bij Buitenpost. De auto belandde volgens de politie in een brede sloot. Een ambulance en de brandweer van Buitenpost werden gealarmeerd om ter plaatse te komen.

Volgens de politie zou er in elk geval één persoon in de auto zitten. Het slachtoffer is inmiddels uit het voertuig. Een andere automobilist wist het slachtoffer uit de auto te halen. Het ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over het slachtoffer.

Meer informatie is nog niet bekend.