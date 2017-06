Opel Manta uit 1972 gestolen in Drachten

Publicatie: di 06 juni 2017 16.44 uur

DRACHTEN - Een Opel Manta A uit 1972 is maandagnacht gestolen vanaf de Kuinder in Drachten. Het voertuig is weggenomen tussen 23.30 uur en 8.30 uur in de ochtend.

De Opel Manta is een zeldzame Amerikaanse uitvoering en de eigenaar heeft er veel werk van gehad om het voertuig te restaureren tot de huidige staat. De auto stond te koop op Speurders en is ontvreemd nadat er mensen zouden langskomen. Zij hadden het adres gekregen van de eigenaar.