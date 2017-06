Boom valt om in binnenstad Dokkum, raampje kapot

Publicatie: di 06 juni 2017 16.32 uur

DOKKUM - Midden in het centrum van Dokkum is dinsdagmiddag aan de Suupmarkt een boom omgevallen. Er raakte niemand gewond en de omgevallen boom veroorzaakte nauwelijks schade. Een klein raampje in het glas-in-lood van de getroffen woning, was kapot.

De brandweer van Dokkum is ter plaatse gekomen om de boom in stukjes te zagen en te verwijderen.

FOTONIEUWS