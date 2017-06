Winkeldievegge (52) gepakt in Dokkum

Publicatie: di 06 juni 2017 13.38 uur

DOKKUM - Een 52-jarige winkeldievegge uit een klein dorp in Dongeradeel is op Pinkstermaandag tegen de lamp gelopen. Ze had diefstallen gepleegd in de Welkoop, Kwantum en Gamma in Dokkum.

Nadat de diefstal werd ontdekt, heeft de politie haar aangehouden op verdenking van diefstal. Er is proces-verbaal opgemaakt.