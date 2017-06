Professionele reinigdiensten van M.R.S.

Publicatie: di 06 juni 2017 11.15 uur

OUDWOUDE - M.R.S. Oudwoude staat voor Multireinigingsservice Oudwoude. Het M.R.S.-Team biedt een breed scala aan professionele reinigings-diensten. "Wij reinigen onder meer het houtwerk en de glazen van woningen, zonnepanelen, gevels, dakpannen en dakgoten."

Bij het schoonmaken wordt op een milieubewuste manier gewerkt door gebruik te maken van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. "Daarnaast vegen we schoorstenen en onderhoud van mechanische ventilatie."

"Door jarenlange ervaring met schoorsteenvegen zorgen wij ervoor dat dit vakkundig gebeurd, een schoorsteen moet bijvoorbeeld altijd van bovenaf geveegd worden, daar zit meestal de meeste aanslag." Om de kans zo klein mogelijk te maken dat er schoorsteenbrand of dischtslibbing van het kanaal ontstaat, is het regelmatig vegen en controleren van de rookkanalen erg belangrijk.

Tevens beschikt M.R.S. Oudwoude over een gediplomeerd ongedierte deskundige ( EVM gecertificeerd). Heeft u last van wespen, hoornaars of ander ongedierte ook dan bent u bij M.R.S. Oudwoude aan het juiste adres.

"Wij staan voor levering van professionele reinigingsdiensten met een goede service voor de klant,die bij ons op nummer 1 staat!

Wij zijn een stabiel bedrijf ,met een vast team. Zo weten onze klanten altijd wie bij ze langs is geweest of met wie ze contact hebben gehad. Ook hebben we een vast team voor de administratie, dat alle voor- en nazorg naar de klanten regelt."

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

U kunt M.R.S. bereiken via:

0511-402027 / 0658908094 of kijk op www.mrs-oudwoude.nl