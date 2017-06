Ernstig ongeval op WÃ¢ldwei: auto rijdt tegen boom

Ernstig ongeval op Wâldwei: auto rijdt tegen boom

Publicatie: ma 05 juni 2017 18.42 uur

DRACHTEN - Bij een ernstig verkeersongeval op de Wâldwei (N31) bij Drachten zijn maandag rond 18.25 uur twee personen zwaargewond geraakt. Eén persoon werd na de aankomst van de hulpdiensten snel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De andere persoon zat bekneld in zijn voertuig en de hulpdiensten zijn lange tijd bezig geweest om hem / haar te bevrijden uit zijn benarde positie.

Het eenzijdige ongeval gebeurde bij Drachten ter hoogte van de af- en oprit. De bestuurder van een BMW raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en kwam tegen een boom tot stilstand. Drie ambulances en de traumahelikopter zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De heli landde midden op de weg van de Wâldwei.

Het verkeer richting Leeuwarden (over N31) moest rekening houden met een omleiding omdat de weg - in verband met de afhandeling van het ongeval - niet gebruikt kon worden. De weg is rond 20.30 uur weer vrijgegeven.

