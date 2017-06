Schuur helemaal uitgebrand in FeanwÃ¢lden

Schuur helemaal uitgebrand in Feanwâlden

Publicatie: ma 05 juni 2017 15.21 uur

FEANWâLDEN - Een schuur achter een woning aan de Tjalling Talmastrjitte in Feanwâlden is op tweede pinksterdag tot de grond toe afgebrand. De brand was al vrij snel uitslaand en zowel de bewoner als de buren hebben de brandweer gebeld.

Zowel de brandweer van De Westereen als Gytsjerk kwamen ter plaatse om de brand te blussen. Dat was een lastige klus omdat de schuur moeilijk te bereiken was. Er werd onder andere vanuit een bovenkamer van de woning geblust. Nadat een schutting in rook was opgegaan, kon de brandweer er tevens via de tuin van de buren makkelijk bij komen. Vanaf de andere kant werd vanaf het dak van een schuur geblust.

De bewoner liet aan de politie weten dat een brandende sigaret mogelijk de oorzaak van de brand is. Stichting Salvage is ingeschakeld om hem verder te helpen. Het huis liep flinke rookschade op en kan tijdelijk niet meer bewoond worden. De schuur brandde tot de grond toe af.