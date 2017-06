Lintje voor dominee Hans Arensman

Publicatie: ma 05 juni 2017 09.41 uur

DRACHTEN - Dominee Hans Arensman heeft zondag in De Oase in Drachten een koninklijke onderscheiding in ontvangst genomen. De 70-jarige dominee was tot zijn pensioengerechtigde leeftijd in 2005 predikant. In verband met een moeilijk in te vullen predikantsvacature in de wijkgemeente Gerkesklooster-Stroobos heeft hij aldaar aansluitend tot 2009 als predikant gediend.

Op 1 januari 2009 is hij formeel op 68-jarige leeftijd met emeritaat gegaan. Van 2009 tot vandaag was hij emeritus predikant van het seniorenpastoraat in de wijk De Oase van de Protestantse Gemeente in Drachten.

Ds. Arensman is dag en nacht bereikbaar en beschikbaar. Hij bezoekt vele senioren, begeleidt stervenden en hun nabestaanden in de nazorg, is adviseur van de beroepingscommissie en hij geeft leiding aan twintig pastoraal medewerkers. Zijn respectvolle invulling van het pastoraat en zijn wijze van samenwerken wordt gezien als een voorbeeld voor de andere wijken in Drachten.

Gelet op de aard, duur, uitstraling van zijn activiteiten, is ds. Arensman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij Bijzondere Gelegenheid. De uitreiking van de onderscheiding vond vandaag plaats ter gelegenheid van zijn afscheid als emeritus-predikant.

De nieuwe predikant Hans de Jong deed zondag, na het afscheid van Arensman, zijn intrede in De Oase. Na het vertrek van ds. Henk-Jan de Groot in augustus 2014 en ds. Ernst van Gulik in september 2016 is de Oase gemeente erg blij dat ze met de komst van ds. Hans de Jong weer een vacature kunnen invullen.

