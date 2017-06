Stroomstoring in Dongeradeel en Schiermonnikoog

Publicatie: zo 04 juni 2017 11.13 uur

DOKKUM - Huishoudens in de gemeente Dongeradeel en op Schiermonnikoog hebben op dit moment last van een stroomstoring. Het gaat in elk geval om woningen in Anjum, Ee, Engwierum, Metslawier, Nes, Oosternijkerk en Oostrum.

De oorzaak van de stroomstoring is nog onbekend. Netbeheerder Liander denkt dat het wel een paar uur kan duren voordat de breuk in een kabel verholpen is.

Update: rond 11.28 was er weer (gedeeltelijk) stroom.