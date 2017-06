Carnegie medaille uitgereikt voor heldendaad

Publicatie: za 03 juni 2017 11.16 uur

DRACHTEN - Burgemeester Tjeerd van Bekkum reikte vrijdag een Carnegie medaille uit aan de heer Losser. Hij wist vorig jaar samen met de heer Pieterson een echtpaar te redden in Drachten. De 80-jarige heer Wiersma was samen met zijn 73-jarige vrouw in de auto te water geraakt in de Drachtstervaart. De twee heren wisten het echtpaar te bevrijden uit het voertuig.

Vanwege het heldhaftige optreden hebben beide heren de bijzondere Carnegie medaille verdiend. De heer Pieterson kon vrijdag niet aanwezig zijn bij de uitreiking. Hij ontvangt hem later. Bij de uitreiking van de medaille aan de heer Losser was ook het echtpaar Wiersma-de Vries aanwezig.

