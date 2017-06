Man met doorgeladen vuurwapen in Ryptsjerk

Publicatie: za 03 juni 2017 09.05 uur

RYPTSJERK - Op de Westerdijk in Ryptsjerk is donderdagavond rond 21.30 uur een 28-jarige Leeuwarder opgepakt door de politie. De man had een doorgeladen vuurwapen bij zich.

De politie was de man op het spoor gekomen dankzij een binnengekomen tip. De man is aangehouden en de zaak is in onderzoek.