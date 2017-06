Nieuwe aanbesteding vervoer Noordoost Friesland

Publicatie: za 03 juni 2017 08.50 uur

BUITENPOST - Er komt een nieuwe aanbesteding voor het vervoer in Noordoost Friesland. Dat heeft het bestuur van het mobiliteitsbureau besloten na de uitspraak in het kort geding dat werd aangespannen door taxicentrale Waaksma uit Kootstertille.

Voorzitter Pytsje de Graaf ziet nu ook in dat het mobiliteitsbureau verkeerd heeft gehandeld. In een persverklaring geeft De Graaf aan dat ze het vonnis van de rechter gaan volgen. Een excuses voor de knullige werkwijze is er niet gekomen.

"We zijn dus voornemens om opnieuw aan te besteden. Hoe, wat en wanneer precies, dat zoeken we nu verder uit. In ieder geval zal het vervoer niet vanaf 1 augustus in het nieuwe systeem kunnen, daarvoor is de tijd te kort. Wij onderzoeken wat wel haalbaar is en zoeken uiteraard een goede oplossing voor de reizigers vanaf die datum, want het belang van de reizigers staat voorop."