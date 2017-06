Feestelijke opening herinrichting De Falom

Publicatie: za 03 juni 2017 08.28 uur

DAMWâLD - Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Roelof hebben vrijdag de heringerichte weg in De Falom geopend. Met hulp van kinderen uit het dorp knipten ze een goudkleurig lint door. Een symbolisch lint dat ook bij de opening van de Centrale As gebruikt werd.

De drukke provinciale weg is hiermee teruggebracht naar een dorpse straat. Wethouder Roelof Bos: "Elkenien mei grutsk wêze op wat er berikt is. It doarp krijt syn dyk en syn karakter wer werom."

2 pleinen en een ‘landmark’

Voorheen reden er meer dan 10.000 voertuigen per dag door het dorp. Door de aanleg van de Centrale As is dit teruggebracht tot ongeveer 10% daarvan. Als nu de vrachtwagens ook nog meer de Centrale As gaan ontdekken en om het dorp heen rijden, wordt het voor de bewoners nog prettiger.

Het dorp heeft onder andere twee mooie pleinen en een prachtige ‘brug’ gekregen om het dorpse karakter te versterken en het dorp een hart te geven. Deze brug is een echt ‘landmark’ geworden bij een van de ingangen van het dorp en ontworpen door buurtbewoner Alle Pilat.

Het bord van het plein De Breedte werd ’s middags onthuld door Popke Hoekstra, Jitske de Roos en Gerda Bos van Dorpsbelang. Op het andere plein gebeurde dat 's avonds bij de buurtbarbecue. Vanwege een sterfgeval van een buurtbewoner zijn de festiviteiten respectvol iets meer ingehouden en hingen er minder vlaggen aan de Haadwei.