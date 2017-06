Brand bij truck sloperij in Driezum

Publicatie: vr 02 juni 2017 22.00 uur

DRIEZUM - Vrijdagavond rond kwart over zeven is er brand uitgebroken op het terrein van een trucksloperij aan de Foarwei in Driezum. Waarschijnlijk was er, als gevolg van eerdere laswerkzaamheden, brand ontstaan in een te slopen cabine van een truck.

Door de mogelijke risico's vanwege de aard van het bedrijf werd er gelijk opgeschaald naar middelbrand, waardoor er direct twee tankautospuiten van de brandweer ter plaatse kwamen. De brand die gepaard ging met hevige rookontwikkeling was door het korps van Damwäld snel geblust. Het korps van De Westereen hoefde niet in actie te komen.

