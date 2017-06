Auto belandt in de sloot Lauwersmeerweg

Publicatie: vr 02 juni 2017 19.16 uur

BUITENPOST - Op de Lauwersmeerweg (N358) onder Buitenpost is vrijdagmiddag een automobilist met zijn voertuig in de sloot beland. De bestuurder reed vanaf de rotonde 't West richting Lutkepost. Doordat de voorwielen blokkeerden kon de bestuurder zijn voertuig niet meer op de weg houden en kwam in de sloot terecht.

De bestuurder kon zelfstandig het voertuig verlaten en raakte niet gewond. Berger DAB uit Drogeham heeft de personenauto weer op het droge getakeld.

