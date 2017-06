Behandeling voor dader steekpartij in crisisopvang

Publicatie: vr 02 juni 2017 15.30 uur

LEEUWARDEN - De 29-jarige man die op 12 februari vorig jaar een medebewoner van crisisopvang de Blijenhof in Burgum met een mes stak, moet behandeld worden. Dat vindt officier van justitie Thea Pitstra. Pitstra eiste vrijdag bij de Leeuwarder rechtbank een gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest -de verdachte heeft in totaal 342 dagen vastgezeten-, plus 388 dagen cel voorwaardelijk.

Pitstra, die uitging van een poging tot doodslag, eiste een extra lange proeftijd van vijf jaar en ze vroeg de rechtbank om aan de verdachte een alcohol- en drugsverbod op te leggen. De man was onder invloed van drank en drugs. Hij zit momenteel al in een kliniek. Hij wil meewerken aan een behandeling. Hij zegt zelf dat hij het slachtoffer tijdens een worsteling per ongeluk met een groot keukenmes heeft gestoken. De ander, een 32-jarige medebewoner van de crisisopvang, zou dreigend op hem af zijn gekomen.

Volgens het slachtoffer en twee getuigen was het juist de verdachte die met het mes in de hand op de andere man was afgelopen. Het slachtoffer liep een steekwond op onder de oksel. Eerder die dag had de verdachte de man al neergeslagen in de kantine van de crisisopvang. De steekpartij vond plaats bij de kamer van de verdachte. Die had verklaard dat hij meermaals was bedreigd en getreiterd door het slachtoffer. De man zou bovendien een voortdurende bron van geluidsoverlast zijn geweest

De verdachte is geen onbekende van politie en justitie. De man heeft meerdere langdurige gevangenisstraffen uitgezeten, onder andere voor afpersing, mensenhandel en diefstal met geweld. Hij lijdt volgens een psycholoog aan een paranoïde en narcistische stoornis, waardoor hij overdreven achterdochtig is. En hij heeft moeite zijn gevoelens te uiten. Zonder een behandeling is de kans op herhaling volgens de psycholoog groot.

De Leeuwarder rechtbank doet op 16 juni uitspraak.