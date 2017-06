Dodelijke aanrijding Dokkum was geen moordaanslag

Publicatie: vr 02 juni 2017 13.57 uur

LEEUWARDEN - De 83-jarige Dokkumer die op 21 maart vorig jaar zijn 80-jarige buurman aanreed, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van 120 dagen en een rijontzegging van een jaar. Net als de officier van justitie twee weken geleden, kwam ook de rechtbank tot de conclusie dat niet vastgesteld kan worden dat de Dokkumer zijn fietsende buurman met opzet heeft aangereden. Moord of doodslag kan niet worden bewezen.

Wel acht de rechtbank dood door schuld bewezen: de Dokkumer heeft 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend' gereden. De rechtbank heeft zelf bij een schouw op de plaats des onheils vast kunnen stellen dat de man voldoende zicht had op de Wâlddyk en het verkeer ter plaatse. Hij had de fietser volgens de rechtbank kunnen en moeten zien. De oorspronkelijk uit Irak afkomstige verdachte heeft zelf altijd gezegd dat er sprake was van een noodlottig ongeval.

Hoewel er aanwijzingen zijn dat hij zijn buurman heeft opgewacht –hij heeft een poosje in zijn auto zitten wachten op het parkeerterrein van de Lidl- is het scenario dat er een ongeval heeft plaatsgevonden volgens de rechtbank 'niet onaannemelijk genoeg'. 'De rechtbank moet voorbij de eerste indruk kijken', staat in het vonnis. De nabestaanden gaan er vanuit dat de Dokkumer het slachtoffer heeft vermoord, maar de rechtbank kan op basis van het bewijs niet tot de conclusie komen dat de man zijn buurman opzettelijk heeft aangereden.

De mannen leefden al jaren in onmin. Nadat het slachtoffer de kinderen van de Dokkumer jaren geleden een paar gebruikte schaatsen had gegeven, had de verdachte het voorzien op zijn buurman. Hij zou het slachtoffer meermaals hebben bedreigd. De Dokkumer hoeft niet terug naar de gevangenis, de opgelegde straf is zelfs langer dan de duur van het voorarrest. Inclusief een verblijf in het Pieter Baan Centrum in Utrecht heeft de man 221 dagen vastgezeten. De officier eiste een celstraf gelijk aan het voorarrest en een rijontzegging van drie jaar.