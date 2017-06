Beloning voor gouden tip autodiefstal S'veen

Publicatie: vr 02 juni 2017 11.31 uur

SURHUISTERVEEN - Een lichtgroene Volvo V40 stationcar is afgelopen dinsdagmiddag gestolen van een parkeerterrein aan de Meander in Surhuisterveen. De eigenaar looft een beloning van 250 euro uit voor de gouden tip.



Getuigen verklaren gezien te hebben dat twee mannen de auto op een zwarte truck hebben geladen. Er is geen kenteken genoteerd. De parkeerplaatsen op het bedrijventerrein liggen tegenover tankstation Van den Belt in Surhuisterveen. De eigenaar hoopt daarom dat er meer getuigen van de autodiefstal zijn geweest.



Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Eventuele tips kunnen via 06-50861989 worden doorgegeven.