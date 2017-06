Avonddriedaagse feestelijk onthaald in Drachten

Publicatie: vr 02 juni 2017 10.42 uur

DRACHTEN - De avonddriedaagse in Drachten is donderdag weer feestelijk onthaald. Maandag werd er echter niet gewandeld. Stichting Veiligheidszorg Smallingerland (SVS) kreeg op de openingsdag van de avondvierdaagse het nieuws binnen over een weeralarm. De organisatie besloot de eerste avond te schrappen.

Er werden dit jaar ruim 2600 startbewijzen verkocht en in totaal liepen naar schatting zo'n 3000 mensen mee.

