Burgum krijgt jeugdtheaterschool

Publicatie: vr 02 juni 2017 10.03 uur

BURGUM - Het Achterland is de naam van de nieuwe Jeugdcultuurschool in De Molkfabryk in Burgum. De theaterschool start in 2017 met het maken van een voorstelling voor en door jongeren uit Burgum en omstreken. Het Achterland richt zich op jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van het maken en spelen in bijzondere theatervoorstellingen.

De Jeugdcultuurschool staat onder leiding van theatermaker Dirk Bruinsma, onder andere bekend van PeerGrouP locatietheater en dramaturg Joran de Boer die onder andere werkzaam is voor Pier21 en Stichting Jan Vos.

De voorstelling: PiXELFRiEND

Tegenwoordig hangt er in de volksmond een negatieve smaak rondom moderne technologie zoals smartphones en tablets. Er wordt gezegd dat jongeren asociaal worden omdat ze constant naar zo’n schermpje zitten te turen en geen contact maken met andere mensen. Terwijl ze door deze apparaten verder over de wereld kunnen kijken dan hun ouders en voorouders ooit konden voorspellen. Het is hun raam op de wereld en een doorgeefluik voor vriendschap, informatie en vertier. Maar het is ook een wereld waarin ze makkelijk verdwalen, vergeten dat er nog een echte wereld binnen handbereik is.

Theater zoekt jou...

Regisseur Zen Roorda, bekend van de theatergroep Illustere Figuren, zoekt jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar voor de eerste productie van Het Achterland. Je gaat onder leiding van Zen samen de voorstelling PiXELFRiEND maken over het groter worden van jouw digitale wereld tegenover het kleiner worden van het leven in noordoost Friesland. In dit project werk je samen met Europese leeftijdsgenoten die digitaal aanwezig zullen zijn bij de presentatie die plaats zal vinden in de herfstvakantie van 2017.

Hoe geef ik mij op?

De audities zijn op 9 en 10 september 2017 in De Molkfabryk in Burgum. Stuur een korte motivatie en je naam en e-mail adres naar info@hetachterland.nl vóór 1 september 2017. Kijk voor meer informatie op www.hetachterland.nl. (vanaf 5 juni online).

Praktische informatie:

De repetities zijn in De Molkfabryk, Bergumerdaam 28 in Burgum.

De repetities zijn op 17 en 24 september en 1, 8, 15, 22, 25, 26, 27 en 28 oktober 2017. De première van de voorstelling is op 28 oktober 2017.

De speeldata zijn op 29 oktober en 3, 4 en 5 november 2017.