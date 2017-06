Drie zaken in Dokkum sluiten deuren

Publicatie: vr 02 juni 2017 09.38 uur

DOKKUM - In de historische binnenstad van Dokkum zijn binnen afzienbare tijd drie zaken verleden tijd. De Blokker sluit de deuren definitief in Dokkum, speelgoedzaak Top1Toys houdt op met bestaan en brasserie De Breedstraat - ooit eigendom van casinomiljonair Wim Beintema - heeft sinds 1 juni de deuren eveneens gesloten. Een flinke kaalslag voor het Dokkumer centrum en dat riep donderdagavond tijdens de raadsvergadering dan ook vragen op van Dongeradeel Sociaal.

"We hawwe in bedrijvencontactfunctionaris en sinds koart in promotor. Wisten jo hjir fan?", wilde Jouke Douwe de Vries weten. Ook vroeg hij zich af wat de plannen van de gemeente voor de binnenstad verder zijn. Wethouder Pieter Braaksma en de gemeente Dongeradeel werden niet van de sluiting op de hoogte gesteld, bleek tijdens de vergadering. "Direct nei it bekend wurden fan de sluting fan de Blokker bin ik der west, mar doe wie der noch in soad undudlik", zei Braaksma. Er volgen nog wel gesprekken met onder andere de Blokker.