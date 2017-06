Bootdieven gepakt in EarnewÃ¢ld

Bootdieven gepakt in Earnewâld

Publicatie: do 01 juni 2017 21.56 uur

EARNEWâLD - Twee bootdieven uit Groningen zijn donderdag door de politie opgepakt in Earnewâld. De politie kwam het duo op het spoor dankzij een getuige. Deze had eerder op de dag een melding via Waternet ontvangen dat er in Grou een boot was gestolen. De getuige besloot de politie te bellen toen hij de boot zag varen.

De politie ging met een politieboot ter plaatse. Uiteindelijk bleek de gestolen boot nabij Earnewâld aan te hebben gemeerd. De twee verdachten, welke op de boot zaten, gingen er bij het zien van de politieboot vandoor. Beide verdachten konden na een korte zoekactie in een weiland worden aangehouden. Het duo is meegenomen naar het bureau.