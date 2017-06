1,5 jaar cel geÃ«ist voor dodelijke aanrijding

1,5 jaar cel geëist voor dodelijke aanrijding

Publicatie: do 01 juni 2017 19.06 uur

LEEUWARDEN - Voor het veroorzaken van een dodelijk aanrijding op de N381 bij Donkerbroek is donderdag een gevangenisstraf van anderhalf jaar geëist. Bij de aanrijding, op 8 november 2015 om ongeveer 20 voor 10 's ochtends, kwam een 52-jarige inwoner van Hoogeveen om het leven. Diens echtgenote (54) raakte zwaargewond. De verdachte, een 31-jarige Leeuwarder, was in een flauwe bocht naar rechts op de verkeerde weghelft terechtgekomen en frontaal op de auto van het echtpaar gebotst.

De Leeuwarder zei dat hij waarschijnlijk een black-out heeft gehad. De officier van justitie denkt dat er meer aan de hand was: de man was al ongeveer een uur voor de botsing aan het appen met zijn vriendin. Zijn vriendin had aangegeven dat ze een einde aan de relatie wilde maken. De Leeuwarder was hevig geëmotioneerd in de auto gestapt. Volgens zijn zeggen om tot rust te komen.

Door het ge-app met zijn vriendin waren zijn emoties volgens de officier op hol geslagen. Bovendien was de man fysiek en geestelijk niet fit. Als gevolg van een keelabces had hij in de voorafgaande dagen nauwelijks gegeten en geslapen. Bovendien had hij volgens de officier te hard gereden -90 waar 80 kilometer het maximum is en had hij zijn aandacht niet bij het verkeer. Hij had nooit in de auto mogen stappen, vond de officier.

De Leeuwarder rechtbank doet op 15 juni uitspraak.