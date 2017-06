Voetganger ernstig gewond bij aanrijding

Publicatie: do 01 juni 2017 16.38 uur

DRACHTEN - Een voetganger is donderdagmiddag zeer ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Drachten. Het slachtoffer werd aangereden door een mobiele kraan. Het ongeval vond omstreeks rond 16.20 uur plaats ter hoogte van het zebrapad in de Gauke Boelensstraat nabij de afslag Reidingweg.

Er zijn twee ambulances met spoed ter plaatse gekomen. Ook de traumahelikopter uit Groningen kwam ter plaatse om een arts te brengen. De traumahelikopter landde achter De Lawei. Het doorgaande verkeer wordt tijdens de afhandeling van het ongeval ter plekke omgeleid.

Meer informatie is momenteel nog niet bekend.

