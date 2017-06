Nieuwe gasleiding tussen Garyp en Mildam

Publicatie: do 01 juni 2017 15.55 uur

GARYP - De realisatie van een aardgastransportleiding tussen Garyp en de gaswinput van Vermilion bij Mildam heeft groen licht gekregen. De gemeenteraad van Smallingerland stemde daar dinsdagavond unaniem mee in.

FNP-fractievoorzitter Durk Oosterhof plaatste nog wel een vraagteken bij de 'verklaring van geen bedenking', die de raad afgeeft. Hij vroeg zich af of dat wel consequent is, met het oog op de discussie rond aardgaswinning in de gemeente. Twee weken geleden werd het verzoek tot een seismisch onderzoek in Smallingerland met die reden nog naar de prullenbak verwezen. "As wy gjin betinksten ôfjouwe, is dat dan net yn striid mei wat we twa wiken lien besletten ha?"

Oosterhof pleitte er voor om nog een voetnoot toe te voegen over de bedenkingen tegen aardgaswinning. Hij haalde bakzeil en stemde toch in met het voorstel. VVD'er Sipke Hoekstra verklaarde: "Dat we bedenkingen hebben tegen aardgaswinning betekent niet dat we onze inwoners in de kou laten zitten."