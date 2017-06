'Drachten spil noordelijke zwemsport'

Publicatie: do 01 juni 2017 14.15 uur

DRACHTEN - Technisch-directeur André Cats van nationale zwembond KNZB is een groot voorstander van de plannen voor nieuwbouw van zwembad De Welle. Als voormalig inwoner van Drachten leerde hij daar baantjes zwemmen. Hij denkt dat De Welle, net onder het niveau van Eindhoven, weer landelijke uitstraling kan krijgen.

"De Welle is echt een beetje van de kaart verdwenen", constateert hij, "Behalve voor de regionale wedstrijden. Met het nieuwe bad staat De Welle weer op het het podium, achter Eindhoven. Het hangt van de ambities af maar ik zie wel kansen om internationale evenementen of een interlandpolo-wedstrijd naar drachten te halen. Dan gaat het om zes-, zeven-, achthonderd mensen die tegelijk hier zijn."

Belangrijkste rol is de talentontwikkeling. Cats ziet dat het op dit moment ‘redelijk’ gaat met de noordelijke zwemtalenten. "De wereld staat niet stil. Er zijn impulsen voor de zwemsport in het Noorden nodig. Drachten is daarin de spil. De hele regionale zwemsport moet meeprofiteren van de nieuwe ontwikkelingen hier."

"Alle verenigingen in het Noorden zouden meer onder één structuur moeten samenwerken om zwemmen in de breedte op niveau te houden. Er is altijd talent uit het Noorden gekomen en dat zal ook zo blijven, maar je hebt wel een zwaartepunt nodig. Dat is Drachten. De Welle is nu zo’n vijftig jaar. Wij denken dat er met een nieuw zwembad een goede basis ligt. De talenten komen wel."

Een vijftig meter-bad is echter cruciaal. "Is dat er niet, dan is voor de jeugd Amersfoort of Hengelo het dichtste bij. Dat zou een enorme aderlating zijn." De nationale sportersbonden hebben geen fondsen beschikbaar waarmee de financiering van de nieuwbouw mogelijk gemaakt wordt. "Wij zijn afhankelijk van de lokale en provinciale overheden. Wij leveren met de mensen en de zwemmers de software."