Smallingerland haakt aan bij provinciaal breedband

Publicatie: do 01 juni 2017 13.20 uur

DRACHTEN - Smallingerland sluit aan bij de provinciale initiatieven rond de aanleg van breedband. Ondanks dat verschillende partijen liever hadden gezien dat de gemeente zelf dit initiatief had genomen, stemden ze dinsdag in met de optie die in hun ogen 'second best' is.

In het plan van de provincie wordt een fonds ingesteld, dat een lening van 35 miljoen euro beschikbaar stelt tegen markttarieven en -condities. Die worden momenteel uitgewerkt zodat het werk zo snel mogelijk wordt gegund. De aanleg moet ongeveer 25.000 adressen in Friesland op breedband aansluiten. Voor de laatste vijf procent moeilijk aansluitbare adressen wordt naar alternatieve technieken gezocht. Gedacht wordt aan draadloze straalverbindingen.

Verschillende raadsfracties in Smallingerland hadden liever gezien dat de gemeente zelf de kar trok. "We hoeven niet te benadrukken wat de voordelen van breedband zijn. Het is in onze ogen een publieke voorziening", vertelt fractievoorzitter Sipke Hoekstra van de VVD namens de partijen, "We voelen ons niet serieus genomen. Doel is een digitale infrastructuur waar burgers en bedrijven nut aan hebben. De gemeente moet zelf de voortrekkersrol pakken. Nu sluiten we aan bij de provincie. In het ongunstigste scenario zijn we pas over drie jaar en zes maanden aan de beurt."

Hoekstra benadrukt dat er in de plannen van de provincie ook nog 'hiaten, obstakels en open einden' zitten. "Het is jammer en een unieke kans die gemeente laat liggen, maar ik vrees dat het niet zal gebeuren." De voorspelling van de VVD’er dat er geen meerderheid was voor het raadsinitiatief tekende zich snel in de praktijk af. "We zien het voorstel om bij de provincie aan te sluiten toch als second best. Daarom stemmen we toch in." Ook Yntze de Vries van de Eerste Lokale Partij verklaarde het instemmen van zijn partij met dat argument. "We zien internet als de kurk waar de economie op drijft en als een nutsvoorziening." Ook het CDA, Smallingerlands Belang en FNP gaven eenzelfde stemverklaring.