Goede hoop op afspraken Congrescentrum

Publicatie: do 01 juni 2017 12.20 uur

DRACHTEN - Een tijdje geleden stonden gemeente Smallingerland en het Fries Congres- en Paardencentrum nog tegenover elkaar over de afspraken rond de evenementen. De beide partijen zitten inmiddels weer met elkaar aan tafel om tot duidelijke afspraken te komen. "Ik verwacht binnenkort met een positieve boodschap te komen", gaf wethouder Ron van der Leck dinsdagavond aan.

De gemeenteraad nam twee jaar geleden een besluit over het bestemmingsplan rondom het Drachtster congrescentrum. Voor sommige niet-paardgerelateerde activiteiten moest sindsdien een ontheffing worden aangevraagd. De rechter moest uiteindelijk een uitspraak doen in het conflict over de evenementen. Op de meeste punten werd de gemeente in het gelijk gesteld, maar op sommige ook niet. "Sinds de uitspraak zijn we uitgebreid in gesprek om samen te kijk hoe we in de toekomst verder moeten", legt Van der Leck, na enkele raadsvragen uit.

Doel van de gesprekken is om afspraken te komen. "Hier en daar blijkt wat meer mogelijk binnen de regeling, die wij juridisch hebben getoetst. De opstelling van het Fries Congres- en Paardencentrum is zeer positief en ik ga er vanuit dat we tot overeenstemming komen." Van der Leck stelt dat ook zorgen van de bewoners in eventuele nieuwe afspraken goed zijn ondervangen. "Binnen twee maanden hoop ik dat het rond is."