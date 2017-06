OM eist werk- en celstraf voor heler uit Drachten

Publicatie: do 01 juni 2017 12.05 uur

DRACHTEN - / ASSEN (ADP) – Een 32-jarige man uit Drachten heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt diefstal en heling. De man zou hier voor een werkstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van zes weken opgelegd moeten krijgen, zo eiste de officier van justitie.

Diefstal op grote schaal

De man werd in februari 2015 in zijn busje aan de kant gezet. De agenten hadden het voertuig op het oog, omdat het mogelijk gebruikt werd door dieven die op grote schaal gereedschap stalen. In de bus ontdekten de agenten inderdaad gestolen gereedschap en ook fietsen. De man uit Drachten zei dat hij hier niets van het gestolen gereedschap af wist.

'Knappe fiets'

Wel bekende de man fietsendiefstallen in Burgum en Annen. Als hij een ‘knappe fiets’ zag staan, verdween die in zijn bus. Justitie verdenkt de man ervan dat hij een van de helers is die in die tijd gestolen gereedschap opkocht. De dieven, een 55-jarige man uit Harkema en zijn 32-jarige zoon uit Leeuwarden zijn inmiddels in september 2015 in Leeuwarden berecht. De rechtbank veroordeelde de vader tot dertig maanden cel en zijn zoon tot 28 maanden gevangenisstraf.

Zeer brutaal

Deze diefstallen gebeurden volgens de officier op grote schaal en op zeer brutale wijze. Vader en zoon reden rond langs Friese boerenerven en bedrijfspanden. De zoon belde aan. Wanneer niet werd opengedaan roofden beiden de schuur leeg. Helers, zoals deze man uit Drachten, maakten deze handel lucratief, zei de officier. De officier hield in zijn eis er rekening mee dat de zaak is verouderd en de Drachtster niet meer met justitie in aanraking is geweest.

De uitspraak is op 15 juni.