Haverkort nu definitief wethouder

Publicatie: do 01 juni 2017 10.35 uur

DRACHTEN - Roel Haverkort (PvdA) is dinsdag officieel benoemd tot wethouder van de gemeente Smallingerland. Hij verving al geruime tijd partijgenoot Nieske Ketelaar, die wegens langdurige ziekte haar ambt neerlegt.

Haverkort was eerst tijdelijk benoemd, maar die termijn is inmiddels verstreken. In een brief heeft Ketelaar de raadsleden officieel medegedeeld haar taken neer te leggen. Zij is elf jaar wethouder geweest, maar neemt waarschijnlijk voor het zomerreces nog plechtig afscheid.

Een meerderheid van de raad stemde dinsdag in met de officiële aanstelling van Haverkort als wethouder. Overigens werden er wel twee ongeldige stemmen afgegeven, maar dat had geen invloed op de benoeming.