Lof maar ook zorgen nieuwbouw De Welle

Publicatie: do 01 juni 2017 10.34 uur

DRACHTEN - De verschillende betrokken partijen en de politiek lijken erg positief over de nieuwbouwplannen van zwembad De Welle in Drachten. In totaal moet er zo’n twintig miljoen euro worden geïnvesteerd. De ambities om zwemtalent in Drachten met de nieuwbouw een boost te geven, wordt door iedereen onderschreven. Toch zijn er ook zorgen.

De gemeenteraad van Smallingerland had dinsdagavond de kans om vragen te stellen aan verschillende betrokken deskundigen. Zo stelde de Eerste Lokale Partij vragen over het jaarlijkse tekort, naar verwachting zo'n 1,4 miljoen euro per jaar. Directeur Evert-Jan Siderius van Sportbedrijf Drachten stelt dat de verdere uitwerking de doorslag geeft. "Het moet allemaal nog worden gefinetuned. Elk bad kost geld. Het lijkt leuk om een extra bad te realiseren om alle doelgroepen te bedienen. De vraag zie ik ook wel, maar dat heeft exploitatietechnisch ook invloed. Daar zullen we met z’n allen heel kritisch door heen moeten lopen of dat nog scherper kan. Dat geldt voor zowel energie, onderhoud als personeelskosten."

Ook het parkeren is is een issue. Bij evenementen zouden er mogelijk honderden mensen naar de locatie komen. Ook directeur René de Jong ziet daarin een dreigend probleem. "De drukte zie ik als het grootste nadelige effect. Dan hebben we straks een prachtig nieuwe De Welle, maar kunnen we de Sportlaan niet bereiken. Daar moeten we echt aandacht voor hebben." Beleidsadviseur Evert Visser van gemeente Smallingerland erkent de problematiek. Eén van de maatregelen is de aanpak van de kruising Eikensingel-Zuiderhogeweg. "Er moet helderheid komen over de doorstroming en veiligheid voor we los gaan. Parkeren hoeft uiteindelijk niet een probleem te zijn. Ik denk juist dat de accommodaties elkaars parkeerruimte goed kunnen gebruiken."

Ook het relatief kleine recreatiebad is een belangrijke zorg, die tijdens de Ronde Tafel-bijeenkomst naar voren is gebracht. Martin van den Andel, afgevaardigde van de Drachtster Zwem- en Poloclub, ziet het als een groot probleem als bepaalde doelgroepen, als mindervaliden en therapeutische zwemmers, niet in De Welle terecht kunnen. "Andere mogelijkheden zijn zeer beperkt." Technisch directeur André Cats van de nationale zwembond KNZB pleit er voor om innovatief naar oplossingen te zoeken. "De Welle was ooit het eerste zwembad met een beweegbare bodem. Een beetje innovatie is Drachten dus niet vreemd. In Culemborg is nu een bad waarin met verschillende temperaturen wordt gewerkt. Wanden, zoals bij andere sportfaciliteiten, zorgen voor privacy. Het is iets om in overweging te geven."

De FNP vroeg zich nog af of het niet een gemiste kans is dat er op dit moment geen plannen zijn om in de buitenlucht iets te doen. "Exploitatietechnisch gezien is buiten recreatie link. Een ligweide zonder zwemwater kan wel, maar als je wel buiten wilt zwemmen dan is het verlieslatend. Vanuit exploitatie-oogpunt zelfs niet aan te raden", vindt directeur-eigenaar Mark Westra van adviesbureau OLCO. Evert Visser van de gemeente is het daar mee eens. "We hebben de discussie wel gevoerd. Het perceel heeft de maat wel voor een ligweide, maar niet met water. Bij mooi weer zijn er ook andere zwemmogelijkheden. Zelfs naast De Welle, waar het met mooi weer soms nog drukker is dan in het huidige zwembad."

De gemeenteraad gaat op dinsdag 20 juni met elkaar in debat over de plannen. Dan zal ook het besluit over De Welle worden genomen.