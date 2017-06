Digitaliseren bij Media Markt Drachten

Publicatie: do 01 juni 2017 09.55 uur

DRACHTEN - Herinnert u het zich nog? De oude projector met het geratel, gordijnen dicht en met zijn allen voor het grote filmdoek genieten van de oude 8 mm filmpjes?

In deze moderne tijd gaat dat allemaal anders. Op TV, tablet en mobiel zien we de hele dag filmpjes voorbijkomen. Zou het niet prachtig zijn om de oude super 8 en dubbel 8 films weer te kunnen bekijken?

Media Markt Power Service kan deze beelden voor u digitaliseren. Alle oude dierbare beelden zet Media Markt over naar DVD of naar een externe harde schijf. Op die manier zijn de beelden veiliggesteld voor de toekomst en kunnen ze weer worden bekeken of worden bewerkt in een videomontageprogramma.

Niet alleen 8 mm films, maar ook videobanden, cameratapes, foto’s, dia’s en negatieven kunnen worden omgezet. Een mooie dienst waar inmiddels al door vele klanten dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Wie wil mooie herinneringen nou niet veiligstellen voor de toekomst?

Media Markt organiseert speciale inlever-/demodagen smalfilm scannen, speciaal gericht op het overzetten en veiligstellen van 8 mm films; dubbel 8 en super 8. De professionals van Power Service digitaliseren, laten u op deze dag zien hoe de 8 mm films gescand worden en wat de kwaliteit is van het gescande filmmateriaal. Bent u benieuwd hoe de kwaliteit van uw eigen filmpje is? Dat kan het team u direct laten zien.

Op deze dag kunt u de professionals alles vragen over deze dienst. Neemt u vooral uw films mee, want indien u op de demodag uw opdracht direct inlevert krijgt u niet alleen het beste advies, maar ook een zeer aantrekkelijk voordeel!

Dit voordeel geldt niet alleen voor 8 mm films, maar ook voor alle andere digitalisatie opdrachten. Dus heeft u nog oude videobanden, cameratapes, dia’s, foto’s of negatieven liggen? Ga naar zolder, zoek uw beeldmateriaal bij elkaar en kom langs op de inleverdag!

Op zaterdag 3 juni van 10:00-16:00 uur is de inleverdag bij Media Markt in Drachten.

