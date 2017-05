Vrouw trekt andere vrouw aan het haar: â‚¬ 200 boete

Vrouw trekt andere vrouw aan het haar: € 200 boete

Publicatie: wo 31 mei 2017 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een 37-jarige inwoonster van Drachten is woensdag bij verstek veroordeeld tot een boete van 200 euro omdat ze een andere vrouw aan de haren heeft getrokken. Het incident vond plaats op 9 februari 2015 in Drachten. De Drachtster zou de andere vrouw een klap tegen het hoofd hebben willen geven, in plaats daarvan gaf ze een ruk aan het haar van het slachtoffer.

Politierechter Marc Brinksma vond het voorval nog net boven de grens van wat strafbaar is uitstijgen. 'Dit zit wel in de onderkant van een mishandeling', aldus Brinksma. Het is niet bekend waarom de vrouwen ruzie hadden.