Echtpaar De Jong uit Drachten 65 jaar getrouwd

Publicatie: wo 31 mei 2017 09.50 uur

DRACHTEN - Linze de Jong en Lutske de Jong-de Haan uit Drachten waren dinsdag 65 jaar getrouwd. Burgemeester Tjeerd van Bekkum bracht in de middag een bezoekje aan het echtpaar. Ze wonen nog steeds zelfstandig, aan de Wolkammersstreek en doen bijna alles nog zelf.

Linze de Jong is 10 augustus 1926 geboren in Houtigehage, Lutske de Haan zag het levenslicht op 20 maart 1928 in Boelenslaan. Linze is opgegroeid in Houtigehage en woonde daar tot negentiende. Daarna heeft hij 2,5 jaar lang gevochten in Indië, hij was verplicht uitgezonden. Terug uit Indië werkte hij achtereenvolgens bij Grasdrogerij Opeinde, daarna bij kijlstra Beton Drachten en daarna bij Van der Molen Beton in Rottevalle. Daarna werkte Linze zeven jaar bij de boer als boerenarbeider, daarna werkte hij bij Dobbelman Tabak in Drachten en vervolgens tot aan zijn pensioen bij Douwe Egberts Drachten.

Linze en Lutske zijn omstreeks 1961 verhuisd naar Drachten.

Lutske de Haan is opgegroeid in Boelenslaan en woonde daar tot aan haar trouwen. Vanaf haar veertiende werkte zij als hulp in de huishouding. Linze en Lutske ontmoetten elkaar onderweg van het werk naar huis. Na zes weken kregen ze verkering. Ze zijn getrouwd op 30 mei 1952. Ze kregen vijf kinderen, van wie de oudste dochter zeven jaar geleden is overleden. Linze en Lutske hebben ook twaalf kleinkinderen, dertien achterkleinkinderen met weer vier kinderen.