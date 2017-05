Twijzelerheidster rijdt twee keer zonder rijbewijs

Publicatie: di 30 mei 2017 18.15 uur

LEEUWARDEN - Twee keer rijden zonder geldig rijbewijs leverde een Twijzelerheidster dinsdag een werkstraf op van 70 uur en twee weken voorwaardelijke celstraf. En daarmee kwam de man nog goed weg, volgens rechter Maaike de Wit. Normaal worden dit soort zaken afgedaan met een gevangenisstraf van twee weken. De rechter hield er rekening mee dat de verdachte zelf hulp heeft gezocht voor zijn ghb-verslaving en dat hij dus zijn leven redelijk op de rails lijkt te krijgen.

De Twijzelerheidster ging in februari en maart in de fout. De tweede keer was hij in de auto gestapt om een boodschap te doen in De Westereen. Het was die dag slecht weer volgens de verdachte. Hij heeft vaker met hetzelfde bijltje gehakt en hij is betrapt op rijden onder invloed van drugs. De door de rechter opgelegde straf was gelijk aan de eis van officier van justitie Merel Smelt.