Twee keer met drank op: opnieuw rijexamen doen

Publicatie: di 30 mei 2017 16.00 uur

LEEUWARDEN - Het is een wet waarvan bijna niemand het bestaan kent, maar de gevolgen kunnen enorm ingrijpend zijn. De zogeheten recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten, onder artikel 123b van de Wegenverkeerswet, kan bij een tweede geval van dronken rijden betekenen dat het rijbewijs automatisch, dus buiten het CBR, Justitie of de rechter om, ongeldig worden verklaard. 'Van rechtswege' heet het officieel, wat betekent dat de bestuurder zijn rijbewijs definitief kwijt is.

Rijexamen

Voor een nieuw rijbewijs zal de drankrijder moeten aantonen dat hij geschikt is om te rijden en er zal opnieuw rijexamen gedaan moeten worden. Het gaat om het zogeheten puntenstelsel. Bij een eerste misstap -dronken rijden- volgt er een strafpunt. Als het promillage binnen vijf jaar bij een tweede keer hoger is dan 1,3 promille, dan geldt de recidiveregeling.

Promillage

Dat geldt overigens ook als iemand weigert te blazen. De regeling is definitief als de rechter tot een veroordeling komt. Dinsdag ging het hele verhaal op voor een 27-jarige inwoner van Gerkesklooster. Hij had op 13 februari 2015 in zijn woonplaats met drank op gereden. Hij had een promillage van 1,55. Omdat hij in 2011 ook al eens is veroordeeld voor dronken rijden, is de recidiveregeling op hem van toepassing.

Klaagschrift

En dat was een bittere pil voor de verdachte, die er via een klaagschrift nog in was geslaagd om het rijbewijs van de rechtbank -tijdelijk- terug te krijgen. Hij was het overigens snel weer kwijt, het CBR nam het rijbewijs in. De man heeft het nodig voor zijn werk, hij is automonteur. Maar hij had meer verkeersfeiten op zijn strafblad staan. Recent had hij nog een boete van 500 euro betaald voor te hard rijden. Onbegrijpelijk voor iemand die zegt dat hij niet zonder rijbewijs kan, vond officier van justitie Merel Smelt.

RDW

Rechter Maaike de Wit hield er rekening mee dan de man bij het CBR al een heel traject heeft doorlopen, wat hij zelf heeft moeten betalen. Hij is zijn rijbewijs 20 dagen kwijt geweest. De rechter deed daar vijf-en-een-halve maand voorwaardelijk bij en een boete van 750 euro waarvan 350 euro voorwaardelijk. Maar wat voor de verdachte veel belangrijker is: hij kan binnenkort een schrijven van de RDW verwachten, met de mededeling dat zijn rijbewijs ongeldig is verklaard.