Drachtster rijdt in op file, vrouw overlijdt

Publicatie: di 30 mei 2017 14.29 uur

DRACHTEN - Een 30-jarige vrouw uit Hippolytushoef is maandagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A7 bij Middenmeer. Een 29-jarige militair uit Drachten botste met zijn leger-vrachtwagen in op een file.

De vrouw stond samen met haar vader in een auto met aanhanger te wachten in de file, toen de vrachtwagen achterop hen botste. De file was ontstaan door een eerder ongeluk. De vrouw overleed aan haar verwondingen. Haar vader hield lichte verwoningen over aan het ongeval.

Omdat er een militair bij betrokken was, heeft de Koninklijke Marechaussee onderzoek gedaan. Daarbij is de militair aangehouden. Hij mocht na verhoor naar huis maar hij blijft wel verdachte.