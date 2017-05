Beschonken bestuurster met pech langs A7

Publicatie: di 30 mei 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Op 10 februari reed een politiewagen met gezwinde spoed richting Tijnje, na een melding van een vrouw die de A7 zou willen oversteken. De vrouw had teveel gedronken. Dinsdag vertelde ze aan politierechter Maaike de Wit dat ze nooit van plan was geweest om de A7 over te steken, de auto had een lekke band. Ze stond op de vluchtstrook om auto's aan te houden voor hulp. Dat ze veel teveel had gedronken, gaf de vrouw, een 52-jarige inwoonster van Gorredijk, onmiddellijk toe.

De ademtest kwam ruim boven de 1,8 promille uit. 'Dat is heel erg hoog', vond officier van justitie Merel Smelt. De verdachte, die regelmatig emotioneel werd, zei dat ze in een moeilijke periode zat. Ze lag in een scheiding en was met drank op in de auto gestapt om naar haar ex te gaan. Iets wat ze normaal nooit zou doen. 'Zo ben ik niet, ik heb dit nog nooit gehad', zei de Gorredijkse.

Ze raakte wel het rijbewijs kwijt. Vanwege fysieke beperkingen kan ze eigenlijk niet zonder. 'Ik heb de auto heel erg nodig', zei de vrouw. Ze stuurde een klaagschrift naar de rechtbank, maar ze kreeg het rijbewijs niet terug. En ze moest naar het CBR, voor een onderzoek naar de rijgeschiktheid. In eerste instantie kwam ze er niet door, in juni krijgt ze een nieuwe kans.

Omdat de vrouw een blanco strafblad had en omdat ze de indruk had dat het om een incident ging, legde de rechter een lagere straf op dan gebruikelijk. De Gorredijkse kreeg een boete van 950 euro waarvan 450 euro voorwaardelijk. Verder legde De Wit een rijontzegging op van vier maanden, plus vier maanden voorwaardelijk. Dat betekent dat de Gorredijkse in principe over een paar weken weer mag rijden, mits het CBR het goed vindt.