Belgische oplichter bestierde Trijehoek

Publicatie: di 30 mei 2017 10.34 uur

LIPPENHUIZEN - Een oplichter uit België is vorige week op de vlucht geslagen nadat hij werd ontmaskerd in Lippenhuizen. De man runt in verschillende plaatsen in België en Nederland restaurants en laat de eigenaar zitten met een schuldenberg. Hij wordt in Belgie al lange tijd gezocht.

In maart van dit jaar nam de Belg het restaurant Boppe De Golle in Gaastmeer over. De eigenaar werd voor tienduizenden euro's opgelicht en de oplichter ging vervolgens los met restaurant De Trijehoek in Lippenhuizen. Er werd etenswaar en drank besteld en hij liet de zaak grondig renoveren. Het personeel heeft twee weken voor hem gewerkt zodat de eigenaar een telefoontje kreeg van de gedupeerde uitbater uit Gaastmeer. De Belg is nog dezelfde nacht met zijn vriendin op de vlucht geslagen.

Op de Facebook-pagina van de Trijehoek laat het personeel weten dat ze met een mond vol tanden staan. "Na keihard werken om het restaurant weer op de rit te krijgen en onze eerste succesvolle dagen, zijn de nieuwe eigenaren uit België, Denise & Leslie, gevlogen! Zij laten ons, de huurbaas en alle leveranciers, achter in verbijstering. Inmiddels kunnen wij de conclusie trekken dat zij, gezien hun voorgeschiedenis, niet meer terug zullen komen."

Het personeel is van plan om ondanks alles toch de schouders eronder te zetten en door te gaan met het restaurant. "Wij willen iedereen nog ontzettend bedanken voor alle opbouwende en eerste positieve reacties. Wij hopen in de nabije toekomst weer mooie en bijzondere momenten met u te kunnen delen bij De Trijehoek in Lippenhuizen." aldus Annika, Gitta & Wytze.