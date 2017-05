Houtopslag vat vlam in Donkerbroek

Publicatie: ma 29 mei 2017 19.37 uur

DONKERBROEK - In een houtopslag naast een woning aan de Buursterlaan in Donkerbroek is maandag rond 18.30 uur brand uitgebroken. De brandweer moest er aan te pas komen om het vuur te doven.

Hoe de houtblokken vlam hebben gevat, is niet bekend. In eerste instantie werd er nog een bluspoging gedaan met een brandblusser. Helaas lukte dit niet. De brandweer kon na ruim een kwartier weer retour naar de kazerne. Door het snelle optreden van de brandweer werd erger voorkomen.