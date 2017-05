Echtpaar Van der Veen-Kamstra 65 jaar getrouwd

Publicatie: ma 29 mei 2017 17.53 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben bezocht maandag het echtpaar Van der Veen-Kamstra aan de Ds. Talmasingel uit Burgum. Hij feliciteerde het echtpaar met hun 65-jarig huwelijksjubileum.



Egbert van der Veen is geboren op 20 februari 1926 in Suwâld en Akke Kamstra is geboren op 11 januari 1927 in Tijnje. Het echtpaar kreeg 7 kinderen, 14 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.



Het echtpaar leerde elkaar kennen toen Egbert bij Akke in het dorp werkte. Hij fietste in die tijd 2 uur om naar de ‘faam’ te gaan. Na 7 jaar verkering is het echtpaar getrouwd. Dit kon niet eerder vanwege woning schaarste. Na hun trouwen ging het echtpaar in Garyp wonen, vervolgens in Tuije en in 1967 kochten ze een huis aan de Kloosterlaan in Burgum. Hier hebben ze ongeveer 21 jaar gewoond.



Egbert ging na zijn pensioen, in 1994, nog 2 jaar Latijn studeren. Dit deed hij omdat hij voor het Streekmuseum oud schrift wilde vertalen. Hij is nog altijd actief bij het streekmuseum, zat in de Cultuurraad van de Commissie Iepenlof, schrijft stukjes voor de dorpskrant en mag graag wandelen. Akke mag graag puzzelen.