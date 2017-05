Brug SkÃ»lenboarch gaat half juni weer 'open'

Brug Skûlenboarch gaat half juni weer 'open'

Publicatie: ma 29 mei 2017 14.28 uur

JISTRUM - De brug van Skûlenboarch zal na 149 dagen weer in werking worden gesteld op 15 juni. Dat heeft Rijkswaterstaat bekendgemaakt. De gerepareerde brug wordt op donderdag 1 juni en vrijdag 2 juni teruggeplaatst. Na de plaatsing wordt de brug weer aangesloten op alle besturingssystemen en wordt een aantal veiligheidstests uitgevoerd. De brug wordt vanaf een drijvend ponton en via een sledesysteem op zijn plek gelegd.



Stremming voor de scheepvaart

De vaarweg is op donderdag 1 juni van 07:00 uur tot 20:00 uur voor al het scheepvaartverkeer gestremd. Vanaf donderdag 1 juni 20:00 uur tot vrijdag 2 juni 16:00 uur is alleen de noordelijke doorvaart open voor de scheepvaart. De scheepvaart is hierover geïnformeerd.



Aanvaring en alternatief vervoer

De brug werd 17 januari jl. aangevaren door een binnenvaartschip. Vanaf dat moment is de brug afgesloten voor het wegverkeer. Voor een aantal mensen uit de omgeving was de omleiding via brug Kootstertille te ver omfietsen. Hiervoor stelde Rijkswaterstaat alternatief vervoer beschikbaar. Vijf personen hebben deze periode gebruik gemaakt van een gratis leen e-bike van Rijkswaterstaat en voor een persoon werd wekelijks gratis taxivervoer geregeld.



Rijkswaterstaat verwijderde het beweegbare deel van de brug op 24 maart. Dit deel is op een werf in Groningen gerepareerd. Het draaimechanisme van de brug is vervangen en een aantal onderdelen is hersteld. De verwachting is dat de brug weer minstens vijf jaar mee kan.